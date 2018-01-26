Московское метро объяснило ситуацию с неполадками на оранжевой ветке

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Московский метрополитен считает некорректными сообщения о неисправности путей на участке Калужско-Рижской линии, в частности на станции "Новые Черемушки", сообщили в пресс-службе столичного метро в пятницу.
"Информация о ситуации со стрелочным переводом на участке Калужско-Рижской линии некорректна. Схема действий стандартная. Система защиты метрополитена — многоуровневая. Движение приостановили для проверки. Это требования безопасности", — говорится в официальном Twitter-аккаунте метро.