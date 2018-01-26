Московское метро объяснило ситуацию с неполадками на оранжевой ветке

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Московский метрополитен считает некорректными сообщения о неисправности путей на участке Калужско-Рижской линии, в частности на станции "Новые Черемушки", сообщили в пресс-службе столичного метро в пятницу.

Ранее в соцсетях появилась информация, о том, что на оранжевой ветке московского метро в четверг вечером произошел технический сбой, связанный с переключением стрелки путей.

"Информация о ситуации со стрелочным переводом на участке Калужско-Рижской линии некорректна. Схема действий стандартная. Система защиты метрополитена — многоуровневая. Движение приостановили для проверки. Это требования безопасности", — говорится в официальном Twitter-аккаунте метро.