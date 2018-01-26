Опрос показал, что большинство россиян едят суп по будням

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Большинство россиян признались, что по будням едят суп, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно данным опроса, 76% россиян заявили, что в будние дни обычно едят какой-нибудь суп, обходятся без первого блюда 21% респондентов. Кроме того, 47% опрошенных сообщили, что соблюдают режим питания; не придерживаются данного режима 52% участников опроса.

Как сообщает ФОМ, 65% респондентов сказали, что не соблюдают каких-либо ограничений в еде, 17% придерживаются диет по медицинским показаниям, 10% — для контроля веса, 6% — по религиозным соображениям. По данным опроса, четверть опрошенных (25%) заявили, что легко переносят ограничения в еде.

Кроме того, 45% россиян заявили, что оценивают свое здоровье как удовлетворительное, 37% — как хорошее, 18% назвали свое здоровье плохим.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 20–21 января в 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.