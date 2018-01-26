Московский зоопарк поздравит животных с Днем святого Валентина

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Зоологи Московского зоопарка поздравят животных с Днем святого Валентина ледяными конфетами в виде сердец, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.

"Наши зоологи приготовят для них особую еду в форме сердечек. Белым медведям мы дадим замороженные конфеты в виде сердца с фруктами и рыбой. Они будут грызть эту ледяную конфету и доставать оттуда сюрпризы", — рассказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что посетители зоосада также смогут в этот момент посмотреть на животных.

"Всю интерактивность мы будем снимать для нашего сайта, посетители смогут посмотреть, как наши зоологи поздравляют своих животных, и поздравить своих любимых и друг друга", — добавили в пресс-службе.