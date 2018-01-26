В московской комиссии выступили против переноса памятника Ленину

Скульптурная композиция постамента памятника В. И. Ленину на Калужской площади в Москве. Архивное фото

Скульптурная композиция постамента памятника В. И. Ленину на Калужской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Зампредседателя московской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов отрицательно отнесся к идеям установить в столице памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и перенести памятник Ленину с Калужской площади в парк "Музеон".

По информации "Коммерсанта" , депутаты муниципального округа Якиманка назначили на день президентских выборов 18 марта местный референдум по переносу памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк "Музеон", а также предложили провести опрос об установке памятника Каримову и фонтана в одноименном сквере.

Ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре, депутат МГД Евгений Герасимов раскритиковал идею переноса памятника Ленину с Калужской площади в районе Якиманка.

"Относительно памятника Каримову — это сомнительная инициатива. Почему он должен в Москве стоять? Не знаю. Кто его знает кроме самих зачинателей?" — сказал РИА Новости Лавренов.

Также он отрицательно отнесся к инициативе переноса памятника Ленину с Калужской площади.