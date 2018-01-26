В московской комиссии выступили против переноса памятника Ленину

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Зампредседателя московской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов отрицательно отнесся к идеям установить в столице памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и перенести памятник Ленину с Калужской площади в парк "Музеон".
Ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре, депутат МГД Евгений Герасимов раскритиковал идею переноса памятника Ленину с Калужской площади в районе Якиманка.
"Относительно памятника Каримову — это сомнительная инициатива. Почему он должен в Москве стоять? Не знаю. Кто его знает кроме самих зачинателей?" — сказал РИА Новости Лавренов.
Также он отрицательно отнесся к инициативе переноса памятника Ленину с Калужской площади.