В Бурятии просят присвоить почетное звание спасшим детей учителям

КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Ученики и родители в Бурятии просят присвоить звание "Заслуженный учитель России" педагогам, спасавшим и защищавшим детей при ЧП в школе, сообщила пресс-секретарь Республиканской больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.

"К ней (учительнице — ред.) сегодня пришли дети и родители из той самой школы в Сосновом Бору. Попроведовать, узнать, как она себя чувствует… И еще дети, родители, узнав, что я журналист, очень просят донести до (главы Бурятии — ред.) Алексея Цыденов и Путина Владимира Владимировича такую просьбу — присвоить звание заслуженного учителя России Ирине Леонидовне Раменской и второй учительнице, спасавшей своих семиклассников, — Людмиле Викторовне Меркуловой", — пишет Хамаганова.

Она отметила, что также дети и родители считают, что достоин награды и 11-классник Давыд Мамонов. "Как рассказывают очевидцы ЧП, Давыд помогал держать оборону, когда нападавший во второй раз рвался еще раз ударить топором уже истекающую кровью семиклассницу. Дети видели, что за нападавшим девятиклассником бежал второй вероятный злоумышленник, тоже явно с намерением причинить вред. Оба нападавших, увидев закричавшего на них Давыда и подоспевшего на помощь старшего брата одной из учениц, поняли, что на этот раз они получат отпор, и скрылись", — рассказала пресс-секретарь больницы.

По ее словам, 11-классник не испугался, бросился помогать девочке с ранением головы, помог донести ее до машины, доставить из школы в госпиталь.