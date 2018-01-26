В Бурятии просят присвоить почетное звание спасшим детей учителям

КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Ученики и родители в Бурятии просят присвоить звание "Заслуженный учитель России" педагогам, спасавшим и защищавшим детей при ЧП в школе, сообщила пресс-секретарь Республиканской больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.
Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.
"К ней (учительнице — ред.) сегодня пришли дети и родители из той самой школы в Сосновом Бору. Попроведовать, узнать, как она себя чувствует… И еще дети, родители, узнав, что я журналист, очень просят донести до (главы Бурятии — ред.) Алексея Цыденов и Путина Владимира Владимировича такую просьбу — присвоить звание заслуженного учителя России Ирине Леонидовне Раменской и второй учительнице, спасавшей своих семиклассников, — Людмиле Викторовне Меркуловой", — пишет Хамаганова.
По ее словам, 11-классник не испугался, бросился помогать девочке с ранением головы, помог донести ее до машины, доставить из школы в госпиталь.