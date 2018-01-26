Пострадавшие при резне в пермской школе получили компенсации

ПЕРМЬ, 26 янв — РИА Новости. Пострадавшие в поножовщине в пермской школе получили материальную помощь из краевого бюджета, сообщили в региональном министерстве социального развития.

"Оказание материальной помощи носило заявительный характер. Компенсации были выплачены всем пострадавшим по поступившим обращениям", — сказал РИА Новости представитель краевого министерства.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился выплатить учительнице и ученику, который направлен на лечение глаза в Москву, по 500 тысяч рублей. Семье мальчика, попавшего в реанимацию, выделили 400 тысяч рублей. Компенсация для еще семи школьников составила по 200 тысяч рублей. Общая сумма выплат — 2,8 миллионов рублей.

За счет краевого бюджета для учеников 4 "Б" класса и детей учительницы в весенние каникулы будет организована туристическая поездка. Помимо этого им выделят путевки в международный детский лагерь "Артек".

В прошлый понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".