КРАСНОЯРСК, 26 янв — РИА Новости. Пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ девочка, находящаяся в реанимации, начала самостоятельно дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила РИА Новости пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Улан-Удэ Дора Хамаганова со ссылкой на главврача Эрдема Раднаева.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.

"Главный врач Эрдем Раднаев сообщил, что девочка, находившаяся на аппарате искусственной вентиляции легких, со вчерашнего вечера дышит сама", — сказала Хамаганова.

Она уточнила, что состояние девочки остается стабильно тяжелым, она по-прежнему в реанимации. Вторая девочка, перенесшая операцию на кисти, чувствует себя нормально, однако о заживлении пальцев пока говорить рано. Ранее сообщалось, что остальных четверых пострадавших, в том числе педагога, могут выписать уже в понедельник. Их состояние удовлетворительное.