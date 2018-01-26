На юго-востоке Москвы построят трассы для картинга, дрифта и мотокросса

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В районе Печатники на юго-востоке столицы обустроят зоны площадью более 28 гектаров для занятий мото- и велокроссом, а также откроют трассы для картинга и дрифта, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

На обновленной территории, которая появится между Проектируемыми проездом № 4386 и левым берегом Москвы-реки, также проложат пешеходные дорожки, обустроят пункты проката спортивного инвентаря с раздевалками и душевыми, организуют медпункт.

Согласно проекту, вокруг спортивных трасс высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и засеют газоны. Для того чтобы спортсменам было удобно приезжать на занятия на автомобиле из других районов города, будут разбиты две парковки на более чем 600 мест.

Концепцию благоустройства площадки с автодромом и трассами под открытым небом представили местным жителям в управе района Печатники.

"Новая спортивная территория станет центром притяжения для миллионов москвичей, живущих на юге и юго-востоке города. Более того, эти трассы предназначены не только для тренировок, но и для проведения соревнований", — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта.

Работы по благоустройству района затронут и набережную протяженностью 750 метров. Вдоль берега реки планируется создать прогулочную зону, высадить более 500 крупномерных деревьев и полторы тысячи кустарников. Работы завершатся к осени.