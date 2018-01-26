Жительница Калининграда не может получить маткапитал из-за буквы "ё"

КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. Жительнице Калининграда отказали в получении материнского капитала из-за того, что в свидетельстве о рождении первого ребенка фамилия матери написала с буквой "е", а второго — с буквой "ё". Женщина решила добиваться права на сертификат через суд, сообщила пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда.

Как говорится в материалах дела, после того как летом 2017 года у жительницы Калининграда родился третий ребенок, она обратилась в управление Пенсионного фонда с заявлением о выдаче государственного сертификата на получение материнского капитала. Однако управление отказалось выдавать ей сертификат на основании того, что в свидетельствах о рождении первого и второго ребенка по-разному написана фамилия матери: в первом документе присутствует буква "е", а во втором — буква "ё".

"Жительница Калининграда в судебном порядке пытается доказать, что ей незаконно отказали в выдаче сертификата на средства материнского капитала из-за различного написания фамилии. Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами, в которых различается написание ее фамилии", — говорится в сообщении.

Женщина просит суд признать за ней право на получение маткапитала. Судебное заседание назначено на 21 февраля 2018 года.

