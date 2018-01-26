Правительство утвердило программу по переселению в Воронежскую область

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил программу по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Воронежскую область, документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением согласовывается проект подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Воронежской области "Содействие занятости населения", — говорится в тексте распоряжения.

Программа предусматривает переселение в регион высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на местном рынке труда.

Отмечается, что проект позволит привлечь в Воронежскую область до 2020 года 32 тысячи соотечественников.