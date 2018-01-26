МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. В различных СМИ публикуется информация о том, что в городах-организаторах ЧМ-2018 по футболу якобы готовятся к массовой "зачистке" бездомных собак. По словам общественников, они нашли тендеры с баснословными суммами на отлов и умерщвление собак и уже готовят документы в суд. Региональные и федеральные власти все это опровергают. РИА Новости разбиралось в подоплеке этой истории.
Нереальные суммы
Зоозащитница Екатерина Дмитриева первой обратила внимание на то, что власти некоторых городов-организаторов чемпионата мира по футболу провели тендеры по отлову, содержанию и умерщвлению безнадзорных собак на 2018 год. По ее словам, суммы контрактов варьируются от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Дмитриева подготовила петиции, организовала группы единомышленников в Сети с требованием аннулировать контракты. Ряд СМИ подхватил эту информацию, не обошли ее стороной и зарубежные медиа.
Однако позже в беседе с корреспондентом РИА Новости Дмитриева призналась, что не уверена, есть ли прямая взаимосвязь между проведением международного спортивного мероприятия и массовым отстрелом животных.
"На сайте госзакупок я нашла тендеры по городам, всего на 110 миллионов рублей. Закупки проходили с сентября по декабрь. В январе объявлены новые тендеры. Сколько их всего — неизвестно. Мы знаем, что есть такая негласная "традиция" — проводить зачистку городов перед фестивалями, чемпионатами, и такое повторяется постоянно. Возможно, прямой взаимосвязи между тендерами и чемпионатом мира нет. Просто ЧМ — единственная возможность для зоозащитников достучаться до властей и привлечь внимание к проблеме содержания животных", — говорит Дмитриева.
Она приводит в пример тендер в Екатеринбурге на 32 миллиона рублей — это самая большая цена контракта в ее списке. "Нереальные суммы. Мы уже готовим документы в Федеральную монопольную службу и прокуратуру, чтобы обжаловать подобные закупки", — продолжает общественница.
Зоозащитница не отрицает, что не разбиралась в бюджетном законодательстве и не знает, как заключались контракты в интересующих ее городах ранее. Например, согласно сопроводительной документации по тендеру в Екатеринбурге, деньги планируется потратить на отлов, содержание и эвтаназию бездомных животных. Речь идет о 4500 четвероногих.
"Мы никого не отстреливаем"
Зоозащитники также обращают внимание на Волгоград, где зачистка бездомных собак и кошек якобы уже началась. Некоторые из неравнодушных даже распространили фото некой волгоградской свалки, где лежит груда трупов животных. В действительности же снимок сделан в 2012 году, причем в совершенно другом регионе.
Директор местного благотворительного фонда защиты животных "Дино" Анжела Макарова рассказывает, что практика отстрела — давняя. "Животных должны отлавливать, содержать 10 суток и потом усыплять — а это дополнительные расходы, поэтому "колбасят" всех на месте. Люди звонят, жалуются. Любые наши попытки это остановить ничего не давали, никаких результатов. Ситуация с годами не меняется", — утверждает она.
Однако компания "Горпитомник", которая получила госзаказ на содержание беспризорных собак, опровергает подобную информацию. Руководитель Константин Епифанов утверждает, что его сотрудники работают только по заявлениям граждан и никого не отстреливают. "На каждую отловленную собаку есть конкретное заявление. Убивать на месте мы не имеем права. Этим может заниматься станция по борьбе с болезнями животных и только при эпидемии. Но известно, что в городе есть догхантеры. Периодически нам поступают сообщения, что кто-то раскидывает таблетки на периферии города", — уточнил он.
По информации мэрии Волгограда в 2017 году "Горпитомник" получил 7,8 миллиона рублей, в 2018-м действительно выделяют чуть больше — 8,9 миллиона. Дополнительные средства руководство предприятия потратит на увеличение количества вольеров — со 100 до 250 мест, а также купит еще одну спецмашину для отлова.
Реакция властей
На сигналы зоозащитников о возможных отстрелах собак отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он рассказал РИА Новости, что все сообщения от организаций и неравнодушных граждан направил в Министерство спорта, поскольку это ведомство связано с организацией чемпионата по футболу.
"Нам важно было не поймать кого-то за руку и наказать, а действовать на упреждение — добиться от Минспорта того, чтобы они дали соответствующие указания: при подготовке ЧМ регулировать численность гуманными методами. Минспорта в свою очередь такие указания регионам дало", — отметил Бурматов.
Парламентарий добавил: если в каких-то регионах действительно убивают собак, то это самодурство конкретного мэра или руководителя. И не важно, будут там матчи ЧМ или нет.
По информации пресс-службы Министерства спорта, проблема бездомных животных в городах-организаторах ЧМ-2018 рассматривалась в Администрации президента. Региональным властям, Минприроды России и Минздраву России поручили "избегать мер, которые могут быть расценены как жестокое обращение с животными".
Помимо этого, вице-премьер Виталий Мутко призвал руководителей регионов, принимающих матчи чемпионата мира, заниматься регулированием численности безнадзорных животных гуманными методами. В частности, речь идет о строительстве пунктов передержки для животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам, а также в местах проведения массовых мероприятий в рамках чемпионата.
"Борьба с ветряными мельницами"
Тем не менее волна сообщений о возможных отстрелах собак в городах, где готовятся принимать ЧМ, указывает на то, что в целом проблема с отловом и содержанием бездомных животных в России остается острой.
Руководитель центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова считает, что общественники, пристраивая собак по приютам и требуя гуманного к ним отношения, ведут борьбу не с причиной, а со следствием. Но стоит задуматься и о причине: почему количество бродячих собак год от года не сокращается?
"В странах, где эту проблему решили, введен налог за нестерилизованное животное. Если собака достигла половозрелого возраста и человек ее не стерилизует, государство рассматривает его как "усугубителя проблемы". Например, в Великобритании власти призывают семьи либо ограничить число питомцев одним животным, либо содержать несколько, но стерилизованных. А разведением занимаются только лицензированные заводчики, которые, к слову, тоже платят налоги", — рассказывает Новожилова.
"С середины 1990-х в России модно быть заводчиком. Если ему вдруг не удалось продать всех животных, он их в лучшем случае отдаст за бесценок либо подбросит в мешке в приют. Такие заводчики и наводняют улицы бездомными животными, равно как и нерадивые хозяева. Достаточно открыть любую газету — они полны объявлениями о продаже котят и щенят. Но если некоторые отдают в "добрые руки", то другие выбрасывают на улицу", — поясняет защитница прав животных.
По подсчетам Новожиловой, если в законе пропишут нормы, направленные на то чтобы перекрыть "каналы пополнения" улиц бродячими псами, то примерно через пять лет проблема беспризорных четвероногих исчезнет.
Новожилова полагает, что с заводчиков нужно брать налог, а вырученные средства направлять в ветеринарные клиники для стерилизации животных на льготных условиях.
"Пока две проблемные категории не возьмут под контроль государства, мы не сдвинемся с мертвой точки, продолжая тратить баснословные суммы, борясь со следствием, а не причиной. Жестокость — это не только хабаровские живодерки. Жестокость — это неправильные стратегии. Они больше приводят к трагедиям, ведь речь идет о тысячах собак. Их ловят, потом убивают, но их место на улицах занимают новые особи, потому что "канал пополнения" не перекрыт. Новая стая вырастает мгновенно", — резюмировала общественница.