МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. В различных СМИ публикуется информация о том, что в городах-организаторах ЧМ-2018 по футболу якобы готовятся к массовой "зачистке" бездомных собак. По словам общественников, они нашли тендеры с баснословными суммами на отлов и умерщвление собак и уже готовят документы в суд. Региональные и федеральные власти все это опровергают. РИА Новости разбиралось в подоплеке этой истории.

Нереальные суммы

Зоозащитница Екатерина Дмитриева первой обратила внимание на то, что власти некоторых городов-организаторов чемпионата мира по футболу провели тендеры по отлову, содержанию и умерщвлению безнадзорных собак на 2018 год. По ее словам, суммы контрактов варьируются от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Дмитриева подготовила петиции, организовала группы единомышленников в Сети с требованием аннулировать контракты. Ряд СМИ подхватил эту информацию, не обошли ее стороной и зарубежные медиа.

Однако позже в беседе с корреспондентом РИА Новости Дмитриева призналась, что не уверена, есть ли прямая взаимосвязь между проведением международного спортивного мероприятия и массовым отстрелом животных.

"На сайте госзакупок я нашла тендеры по городам, всего на 110 миллионов рублей. Закупки проходили с сентября по декабрь. В январе объявлены новые тендеры. Сколько их всего — неизвестно. Мы знаем, что есть такая негласная "традиция" — проводить зачистку городов перед фестивалями, чемпионатами, и такое повторяется постоянно. Возможно, прямой взаимосвязи между тендерами и чемпионатом мира нет. Просто ЧМ — единственная возможность для зоозащитников достучаться до властей и привлечь внимание к проблеме содержания животных", — говорит Дмитриева.

Она приводит в пример тендер в Екатеринбурге на 32 миллиона рублей — это самая большая цена контракта в ее списке. "Нереальные суммы. Мы уже готовим документы в Федеральную монопольную службу и прокуратуру, чтобы обжаловать подобные закупки", — продолжает общественница.

Зоозащитница не отрицает, что не разбиралась в бюджетном законодательстве и не знает, как заключались контракты в интересующих ее городах ранее. Например, согласно сопроводительной документации по тендеру в Екатеринбурге, деньги планируется потратить на отлов, содержание и эвтаназию бездомных животных. Речь идет о 4500 четвероногих.

"Мы никого не отстреливаем"

При этом в 2017-м году, согласно документам, выигравшая тендер организация была обязана отловить 6 тысяч собак в городе, усыпить и утилизировать — 5,5 тысячи. В условиях оговаривался "возврат собак собственнику и пристрой щенков до 5 месяцев — 150 голов". В пункты кратковременного содержания должны были передать 410 четвероногих, которых стерилизуют. Сумма контракта — 32 миллиона, то есть точно такая же, как и в 2018-м. Еще годом ранее, в 2016-м, власти Екатеринбурга заложили на эти цели в бюджет все те же 32 миллиона, но на чуть меньшее число отловленных с городских улиц собак — 5 914.

Зоозащитники также обращают внимание на Волгоград, где зачистка бездомных собак и кошек якобы уже началась. Некоторые из неравнодушных даже распространили фото некой волгоградской свалки, где лежит груда трупов животных. В действительности же снимок сделан в 2012 году, причем в совершенно другом регионе.

Директор местного благотворительного фонда защиты животных "Дино" Анжела Макарова рассказывает, что практика отстрела — давняя. "Животных должны отлавливать, содержать 10 суток и потом усыплять — а это дополнительные расходы, поэтому "колбасят" всех на месте. Люди звонят, жалуются. Любые наши попытки это остановить ничего не давали, никаких результатов. Ситуация с годами не меняется", — утверждает она.

Однако компания "Горпитомник", которая получила госзаказ на содержание беспризорных собак, опровергает подобную информацию. Руководитель Константин Епифанов утверждает, что его сотрудники работают только по заявлениям граждан и никого не отстреливают. "На каждую отловленную собаку есть конкретное заявление. Убивать на месте мы не имеем права. Этим может заниматься станция по борьбе с болезнями животных и только при эпидемии. Но известно, что в городе есть догхантеры. Периодически нам поступают сообщения, что кто-то раскидывает таблетки на периферии города", — уточнил он.

По информации мэрии Волгограда в 2017 году "Горпитомник" получил 7,8 миллиона рублей, в 2018-м действительно выделяют чуть больше — 8,9 миллиона. Дополнительные средства руководство предприятия потратит на увеличение количества вольеров — со 100 до 250 мест, а также купит еще одну спецмашину для отлова.

Реакция властей

На сигналы зоозащитников о возможных отстрелах собак отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он рассказал РИА Новости, что все сообщения от организаций и неравнодушных граждан направил в Министерство спорта, поскольку это ведомство связано с организацией чемпионата по футболу.

"Нам важно было не поймать кого-то за руку и наказать, а действовать на упреждение — добиться от Минспорта того, чтобы они дали соответствующие указания: при подготовке ЧМ регулировать численность гуманными методами. Минспорта в свою очередь такие указания регионам дало", — отметил Бурматов.

Парламентарий добавил: если в каких-то регионах действительно убивают собак, то это самодурство конкретного мэра или руководителя. И не важно, будут там матчи ЧМ или нет.

По информации пресс-службы Министерства спорта, проблема бездомных животных в городах-организаторах ЧМ-2018 рассматривалась в Администрации президента. Региональным властям, Минприроды России и Минздраву России поручили "избегать мер, которые могут быть расценены как жестокое обращение с животными".

Помимо этого, вице-премьер Виталий Мутко призвал руководителей регионов, принимающих матчи чемпионата мира, заниматься регулированием численности безнадзорных животных гуманными методами. В частности, речь идет о строительстве пунктов передержки для животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам, а также в местах проведения массовых мероприятий в рамках чемпионата.

"Борьба с ветряными мельницами"

Тем не менее волна сообщений о возможных отстрелах собак в городах, где готовятся принимать ЧМ, указывает на то, что в целом проблема с отловом и содержанием бездомных животных в России остается острой.

Закон "Об ответственном обращении с животными" до сих пор не принят. Его внесли в Госдуму осенью 2010 года, одобрили в первом чтении в марте 2011-го. Осенью 2016-го Владимир Путин подчеркнул его важность и дал соответствующее поручение правительству. Планировалось, что инициативу рассмотрят во втором чтении 14 июня 2017 года, затем называлась дата 21 июня. Но воз и ныне там.

Руководитель центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова считает, что общественники, пристраивая собак по приютам и требуя гуманного к ним отношения, ведут борьбу не с причиной, а со следствием. Но стоит задуматься и о причине: почему количество бродячих собак год от года не сокращается?

"В странах, где эту проблему решили, введен налог за нестерилизованное животное. Если собака достигла половозрелого возраста и человек ее не стерилизует, государство рассматривает его как "усугубителя проблемы". Например, в Великобритании власти призывают семьи либо ограничить число питомцев одним животным, либо содержать несколько, но стерилизованных. А разведением занимаются только лицензированные заводчики, которые, к слову, тоже платят налоги", — рассказывает Новожилова.

"С середины 1990-х в России модно быть заводчиком. Если ему вдруг не удалось продать всех животных, он их в лучшем случае отдаст за бесценок либо подбросит в мешке в приют. Такие заводчики и наводняют улицы бездомными животными, равно как и нерадивые хозяева. Достаточно открыть любую газету — они полны объявлениями о продаже котят и щенят. Но если некоторые отдают в "добрые руки", то другие выбрасывают на улицу", — поясняет защитница прав животных.

По подсчетам Новожиловой, если в законе пропишут нормы, направленные на то чтобы перекрыть "каналы пополнения" улиц бродячими псами, то примерно через пять лет проблема беспризорных четвероногих исчезнет.

Новожилова полагает, что с заводчиков нужно брать налог, а вырученные средства направлять в ветеринарные клиники для стерилизации животных на льготных условиях.

"Пока две проблемные категории не возьмут под контроль государства, мы не сдвинемся с мертвой точки, продолжая тратить баснословные суммы, борясь со следствием, а не причиной. Жестокость — это не только хабаровские живодерки. Жестокость — это неправильные стратегии. Они больше приводят к трагедиям, ведь речь идет о тысячах собак. Их ловят, потом убивают, но их место на улицах занимают новые особи, потому что "канал пополнения" не перекрыт. Новая стая вырастает мгновенно", — резюмировала общественница.