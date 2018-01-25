В московском МФЦ опровергли информацию о признании однополого брака

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Информация о признании однополого брака в МФЦ в Москве является ложной, так как он не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС, сообщает столичное учреждение "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг" на своем официальном сайте.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

"Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной", — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ЗАГС РИА Новости не смогли прокомментировать информацию телеканала.

"Управление ЗАГС не может комментировать эту информацию. В Российской Федерации регистрация однополых браков не разрешена", — сообщила собеседница агентства.