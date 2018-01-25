Орешкин рассказал, что не дает ему уснуть по ночам

ДАВОС, 25 янв — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что качество жизни в городах России не дает ему уснуть по ночам.

"Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно", — признался он, отвечая на вопрос модератора одной из сессий Всемирного экономического форума, какая мысль не дает ему уснуть ночью.

Позже, после сессии, он подтвердил российским корреспондентам, что это действительно так.