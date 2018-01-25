Российское образование востребовано экономикой, заявила Голодец

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российское образование востребовано экономикой и во многом является мощным катализатором развития новых отраслей, заявила вице-премьер Ольга Голодец на торжественном заседании, посвящённом 263-й годовщине основания Московского университета.

Голодец сказала, что День студента, который отмечается 25 января, — "праздник с душой и традициями", он важен для развития системы образования. "Он показывает, насколько для нашей страны важна система образования. Она неразрывна с нашей культурой…", — подчеркнула Голодец. Она также поздравила с праздником все российское студенчество.

Вице-премьер рассказала, что сегодня в России более 4 миллионов 285 тысяч студентов.

"И сегодня мы делаем все для того, чтобы система вузовского образования постоянно развивалась. Мы гордимся нашими успехами потому, что 11 вузов России сегодня прочно присутствуют в топ-100 международных рейтингов", — сказала Голодец.

"Сегодня наша наука и наше российское образование востребовано нашей экономикой и во многом является мощным катализатором развития новых отраслей", — подчеркнула она.

По словам Голодец, в России растет число студентов по инженерным специальностям, число медиков, она также отметила развитие педагогической системы в стране.