"Аэрофлот" оформил первый билет за пять рублей для болельщика на ЧМ-2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. "Аэрофлот" оформил первый билет по специальному "тарифу болельщика" за 5 рублей на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что заявки на оформление билетов по специальному "тарифу болельщика" принимает фонд Росконгресс. Болельщики российской сборной подали уже более 2 тысяч заявок.
"Аэрофлот" установил специальный тариф в размере 5 рублей на перевозку российских болельщиков на матчи с участием сборной России с 1 января для обеспечения доступности игр чемпионата мира по футболу 2018 года и предоставления возможности российским болельщикам оказать массовую поддержку сборной России. Тариф установлен на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
В декабре сообщалось, что перевозка будет осуществляться регулярными рейсами авиакомпании и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, в Санкт-Петербурге 19 июня, в Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии плей-офф в случае успешного выступления сборной России.