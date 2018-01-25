МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Воронежа с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, говорится на официальном сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков", — говорится в поздравлении президента.

Путин отметил особое значение города в развитии страны и укреплении российской государственности, а также выразил благодарность защитникам Воронежа за стойкое противостояние врагу во время Великой Отечественной войны.

С особыми искренними словами президент обратился с ветеранам. "Спасибо вам за доблесть и мужество, за мирное небо над головой, за счастье жить и работать в благополучной и сильной стране", — отмечается в сообщении.