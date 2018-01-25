Скворцова назвала приоритет государственной политики России

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вопросы здравоохранения в политической повестке дня стали занимать лидирующую позицию, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на круглом столе, посвящённом медицинскому образованию.

"Позиция здравоохранения в политической повестке дня, в системе государственных приоритетов изменилась за последние годы… сейчас это проблема номер один. И это главный приоритет государственной политики Российской Федерации", — сказала министр.

Она отметила, что здравоохранение сейчас является самой быстро развивающейся и инновационной отраслью, где на первое место вышла биомедицина.