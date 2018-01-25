Пермские власти предложили расширить полномочия комиссии по делам детей

ПЕРМЬ, 25 янв — РИА Новости. Власти Пермского края после поножовщины в местной школе предлагают правительству России преобразовать комиссии по делам несовершеннолетних в отдельный самостоятельный орган власти, расширить его полномочия и доступ к информации, сообщают в региональном правительстве.

Подчеркивается, что предложения по изменению законодательства направлены в социальный блок российского правительства с учетом аудита системы профилактики безнадзорности и правонарушений, который был проведен после ЧП в пермской школе.

"Правительством региона предлагается преобразовать комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в отдельный самостоятельный орган власти, расширить их полномочия и доступ к информации. Предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны передавать необходимую информацию в КДН", — говорится в сообщении.

Согласно предложениям, комиссии по делам несовершеннолетних и образовательным учреждениям должна предоставляться информация о потенциальной социальной опасности подростков. "Важно, чтобы родители несли ответственность за действия ребенка до 18 лет, а также за непредоставление важной информации о его состоянии", — отмечают в региональном правительстве.

По мнению авторов законодательной инициативы, предлагаемые изменения могут предотвратить повторение аналогичных преступлений в учебных заведениях страны.

В прошлый понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.