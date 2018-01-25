Патриарх Кирилл предложил присвоить многодетным семьям особый статус

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на традиционных "Рождественских парламентских встречах" в Совете Федерации РФ призвал сенаторов придать особый статус многодетным семьям в России с целью их поддержки.

"Церковь поддерживала и будет поддерживать любые положительные сдвиги в законодательстве, направленные на поддержание материнства и детства, и особенно на преодоление такого страшного явления, как сиротство при живых родителях. Считал бы также важным поддержать и инициативы многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус", — сказал патриарх, выступая в Совете Федерации РФ.

По его мнению, следует обратить внимание на "воззвания людей, заботящихся о будущем многодетных семей", и "действительно оформить неким законом статус этих семей".

"Это было бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созданием в ряде стран специального правового режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот почему-то в западных парламентах такие законодательные акты принимаются в отношении групп лиц с соответствующей ориентацией, а у нас возникают трудности придать особый статус многодетным семьям", — посетовал патриарх.

Он отметил, что "это имело бы огромное символическое значение, и всему миру показало бы разницу в подходах: Россия заботится о будущем". Это предложение предстоятеля Русской церкви зал встретил аплодисментами.