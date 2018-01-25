Путин рассказал, благодаря чему Россия остается молодой

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов с Днем российского студенчества, по его словам, с такой молодежью Россия всегда будет молодой и устремленной в будущее.

"Я поздравляю вас, тех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей. Желаю вам, разумеется, успехов в учебе и в будущей вашей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее, успехов вам", — заявил Путин на всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед".

Форум неформальных студенческих клубов "Вместе вперед!" проводится в этом году впервые. Девиз форума: "Россия – страна возможностей".

В России 25 января отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов. 25 января (12 по старому стилю) императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, с тех пор студенты отмечают этот день как свой праздник.