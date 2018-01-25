Путин рассказал, что спорт и общение с активными людьми заряжают его

Владимир Путин во время встречи в Казани с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. 25 января 2018

Владимир Путин во время встречи в Казани с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. 25 января 2018

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими авиазавода имени С.П. Горбунова в Казани рассказал, что спорт и общение с активными, настроенными на результат людьми, заряжают его и помогают поддерживать хорошую физическую форму и бодрость духа.

"Общаюсь с такими людьми, как вы, с перспективными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких как вы, как от батарейки", — сказал Путин, отвечая на вопрос рабочего, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму, быть всегда энергичным и бодрым.

По словам главы государства, у него нет никаких секретов для поддержания хорошей физической формы, Путин напомнил, что активно занимается спортом.