Комитет Госдумы поддержал проект о свободном сборе валежника

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам свободно собирать валежник для собственных нужд.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, относит валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле) к недревесным лесным ресурсам. Внесение соответствующего изменения в Лесной кодекс дает возможность гражданам осуществлять заготовку и сбор валежника для собственных нужд в порядке, установленном законом субъекта РФ.

На рассмотрение Думы документ планируется вынести 7 февраля, сообщил РИА Новости председатель комитета Николай Николаев.

Он обратил внимание, что заготовка валежника населением имеет по своей правовой природе существенные отличия от заготовки древесины гражданами для собственных нужд, предусмотренной Лесным кодексом. "Заготовка валежника осуществляется путем сбора этого вида лесных ресурсов и не связана с рубками лесных насаждений и лесосечными работами", — пояснил депутат.

"Таким образом, заготовка валежника гражданами должна иметь предусмотренный гражданским законодательством правовой режим сбора общедоступных вещей, аналогичный, например, заготовке (сбору) хвороста, предусмотренного статьями 32 и 33 Лесного кодекса. Именно такой подход предлагается законопроектом и концептуально поддерживается правительством РФ", — сказал Николаев.