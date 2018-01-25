В российских школах нужны работающие "тревожные кнопки", заявила Кузнецова

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что российские школы должны быть оборудованы работающими "тревожными кнопками", а вот вооруженной охраны там быть не должно, об этом она заявила журналистам в четверг.

На прошлой неделе в российских школах произошли два ЧП. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В минувшую пятницу также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

"Я считаю, что из школы бункеры делать не нужно. Должна быть обеспечена разумная безопасность… Как минимум должны работать кнопки", — сказала Кузнецова журналистам.

При этом детский омбудсмен выступила против вооружённой охраны в школах.

"Я считаю, что вооруженной охраны в школе, конечно, быть не должно", — заявила Кузнецова.