В Роскомнадзоре не видят причин для внесудебной блокировки СМИ-иноагентов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не видит оснований для внесудебной блокировки сайтов СМИ-иноагентов перед выборами.
"Если суд признает материалы, которые призывают бойкотировать выборы, запрещенными, оно, это судебное решение, будет исполнено. В настоящий момент оснований для внесудебной блокировки, по-моему, нет", — сказал Субботин РИА Новости.
В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что поправки в законодательство о СМИ-иноагентах находятся на стадии рассмотрения Госдумой. "В случае наделения Роскомнадзора новыми полномочиями в части регулирования деятельности СМИ-иностранных агентов, Служба будет действовать в строгом соответствии с законодательством", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.
32.0%Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США
53.0%В этот список нужно внести все иностранные СМИ
7.9%Достаточно ужесточить правила аккредитации
7.1%Не вижу смысла ограничивать их деятельность
Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.