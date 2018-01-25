В Роскомнадзоре не видят причин для внесудебной блокировки СМИ-иноагентов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не видит оснований для внесудебной блокировки сайтов СМИ-иноагентов перед выборами.

Ранее о проработке такой возможности сообщили "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова. При этом сам Климов в комментарии РИА Новости отметил, что решений о блокировке СМИ-иноагентов перед выборами президента РФ нет, эти СМИ, как и любые другие, могут быть заблокированы только в том случае, если они нарушили конституцию.

"Если суд признает материалы, которые призывают бойкотировать выборы, запрещенными, оно, это судебное решение, будет исполнено. В настоящий момент оснований для внесудебной блокировки, по-моему, нет", — сказал Субботин РИА Новости.

В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что поправки в законодательство о СМИ-иноагентах находятся на стадии рассмотрения Госдумой. "В случае наделения Роскомнадзора новыми полномочиями в части регулирования деятельности СМИ-иностранных агентов, Служба будет действовать в строгом соответствии с законодательством", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.

Стоит ли признать некоторые американские СМИ иностранными агентами? Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

В этот список нужно внести все иностранные СМИ

Достаточно ужесточить правила аккредитации

Не вижу смысла ограничивать их деятельность Результаты 32.0% Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

53.0% В этот список нужно внести все иностранные СМИ

7.9% Достаточно ужесточить правила аккредитации

7.1% Не вижу смысла ограничивать их деятельность Все опросы Голосовать

Законопроект, который предусматривает регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.