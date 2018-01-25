В МВД пообещали жестко пресекать нарушения на акциях протеста

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. МВД РФ намерено жестко пресекать действия нарушителей на акциях протеста в преддверии выборах президента, заявил в четверг на заседании коллегии столичной полиции первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.
По его словам, в МВД РФ "двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами права граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций", но "абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов".
Аналогичное заявление неделю назад сделали в Росгвардии. Там пообещали в случае провокаций "действовать жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства".
Горовой упомянул о событиях 12 июня 2017 года, когда сторонники оппозиции устроили несанкционированную акцию на Тверской улице в Москве. "Мне тяжело себе представить ситуацию, которая была, например, 12 июня, когда определенная категория людей специально заблокировала вход на праздник, организованный правительством столицы, в день государственного праздника. И теперь ещё обжалуют в Европейском суде по правам человека!" — возмутился замминистра.
Горовой пояснил, что сотрудники полиции, не участвуя в политических вопросах, "должны принимать меры к нарушителям закона". "К этому надо спокойно относиться, что квазиполитики были, есть и будут", — резюмировал он.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.