В МВД пообещали жестко пресекать нарушения на акциях протеста

Полицейские на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото

Полицейские на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. МВД РФ намерено жестко пресекать действия нарушителей на акциях протеста в преддверии выборах президента, заявил в четверг на заседании коллегии столичной полиции первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

"Хотел бы обратить внимание на очень важные вопросы, связанные с выборами президента и мэра столицы. Москва всегда являлась и остаётся центром притяжения и внимания… На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путём нарушения закона привлечь к себе внимание", — заявил Горовой.

По его словам, в МВД РФ "двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами права граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций", но "абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов".

Аналогичное заявление неделю назад сделали в Росгвардии. Там пообещали в случае провокаций "действовать жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства".

Горовой упомянул о событиях 12 июня 2017 года, когда сторонники оппозиции устроили несанкционированную акцию на Тверской улице в Москве. "Мне тяжело себе представить ситуацию, которая была, например, 12 июня, когда определенная категория людей специально заблокировала вход на праздник, организованный правительством столицы, в день государственного праздника. И теперь ещё обжалуют в Европейском суде по правам человека!" — возмутился замминистра.

Горовой пояснил, что сотрудники полиции, не участвуя в политических вопросах, "должны принимать меры к нарушителям закона". "К этому надо спокойно относиться, что квазиполитики были, есть и будут", — резюмировал он.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.