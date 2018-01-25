Песков рассказал, как Путин поздравит студентов в Татьянин день

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Татьянин день посетит Казанский университет, поздравит студентов и пообщается с учащимися других вузов по телемосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Татьянин день — день студента. И, конечно, Путин не может не поздравить студентов в такой важный и праздничный для них день. Также посетит Казанский федеральный университет, посмотрит его и проведет телемост с другими федеральными университетами нашей страны в рамках празднования Татьяниного дня", — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 25 января примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!".