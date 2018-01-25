Сотрудники МЧС спасли более полутора миллиона человек за последние пять лет

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Сотрудники МЧС за последние пять лет спасли при чрезвычайных ситуациях в России более 1,5 миллионов человек, сообщили в пресс-службе министерства.

"За последние пять лет сложилась устойчивая положительная динамика в области обеспечения пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. За это время количество пожаров снижено на 14%, число людей, погибших — на 25%, травмированных — на 19%. В короткие сроки ликвидированы более 1800 чрезвычайных ситуаций и спасены при них свыше 1,5 миллионов человек", — отметили в МЧС.

На сегодняшний день группировка Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) составляет более 1,4 миллиона человек и 200 тысяч единиц техники.

В МЧС отметили, что с 5 по 9 февраля будут подведены итоги деятельности МЧС и РСЧС в 2017 году. В эти дни в подмосковном Красногорске пройдет Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности РСЧС в 2017 году и поставлены задачи на 2018 год. В нем примут участие руководители администрации президента РФ, Федерального собрания, Совета безопасности, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, члены Общественного и Экспертного советов при МЧС России, начальники региональных центров и главных управлений МЧС по регионам страны.

"В ходе сбора участники обсудят единые подходы федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России при решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности, вопросы стратегического планирования деятельности МЧС России до 2030 года, основы государственной политики страны в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", — уточнили в МЧС.

Также в рамках сбора пройдет выставка средств спасения, на которой будут представлены новые разработки в этой области.