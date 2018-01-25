Роскомнадзор обсудит с Facebook блокировку страницы Кадырова в Instagram

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роскомнадзор на встрече с представителями Facebook планирует поднять вопрос обоснованности блокировки аккаунта главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Instagram, заявил в четверг замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Конечно, мы будем, наверное, поднимать это вопрос, очевидно, в ходе нашей встречи", — сказал Субботин журналистам.

По его словам, ведомство ждет от американской стороны законодательного обоснования блокировки, а затем планирует вести диалог о ее возможной отмене.

"Пока мяч на их стороне, пока я без информации. Я спросил их — какие конкретные нормы, какого закона, а они молчат", — добавил Субботин.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря 2017 года. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Роскомнадзор после этого сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях. Позже Facebook подтвердил, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список США.