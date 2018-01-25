Роскомнадзор удалил из сети около 300 тысяч опасных для детей материалов

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал и удалил из сети уже около 300 тысяч материалов, представляющих опасность для детей, в том числе связанных с детской порнографией, пропагандой суицида и вербовкой в террористические организации, сообщил заместитель главы надзорного ведомства Вадим Субботин.

"Только по таким опасным для развития детей направлениям, как способы совершения самоубийства, детская порнография, распространение наркотиков, участие в азартных играх и экстремизм, в том числе вовлечение и вербовки несовершеннолетних в террористические ячейки, Роскомнадзором заблокировано на текущую дату и удалено с ресурсов из сети порядка 300 тысяч материалов"- заявил Субботин в ходе заседания экспертного совета в Госдуме.