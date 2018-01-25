Эксперт заявил об угрозе жизни Белых в колонии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, которому прокуроры попросили назначить наказание в 10 лет колонии, не сможет выжить в исправительном учреждении, если ему не будут готовы оказать серьезную медицинскую помощь, заявила РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

В среду официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что гособвинение попросило суд назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей за взяточничество.

"Это похоже на ситуацию с (экс-главой Минэкономразвития Алексеем) Улюкаевым. Для Белых 10 лет — это как смертная казнь. При его болезни ему нужен постоянный контроль сахара, давления и так далее. На воле он смог бы благополучно прожить до старости, но за решеткой — увы. У него и сейчас то, по мнению тюремных врачей, в любой момент может случится диабетическая кома", — рассказала правозащитница.

По ее словам, даже если Белых и подберут хорошую колонию, там все равно не будет нужного лечения.

"Что будет в колонии? Понятно, что ему подберут одну из лучших, но там нет условий для таких больных. Думаю, суровый приговор убьет его", — добавила Меркачева.

Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях — за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.

Экс-губернатор был задержан в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче последнего транша взятки от Судгаймера в 100 тысяч евро. В СМИ тогда были опубликованы фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог. Вину он по-прежнему отрицает. Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".