Путин заявил, что правительство продолжит поддержку исламского образования

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Поддержка исламского образования в России через крупные государственные вузы будет продолжена, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

"Мы, безусловно, будем поддерживать дальше (исламское образование — ред.)… мы будем продолжать поддержку через крупные государственные вузы", — сказал президент.

Он также отметил важность духовного мусульманского образования среди молодежи, в среде которой много проблем и деструктивных идей. "Но с этими идеями, даже деструктивными, можно бороться только одним способом — с помощью других идей. Таких, которые продвигают и воспитывают в людях в духовной академии, которая создана здесь (Болгарская исламская академия — ред.), в других академиях и учебных заведениях в Москве и в Уфе, и на Кавказе", — добавил глава государства.

Перед встречей с муфтиями Путину показали макет Болгарской исламской академии. Она открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар в Татарстане. Студенты обучаются здесь по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение", обучение бесплатное, студенты получают стипендию, базовая ставка которой составляет три тысячи рублей в месяц.