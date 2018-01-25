МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая, Андрей Григорьев, Наталья Дембинская. На прошлой неделе в России произошло сразу два ЧП в школах, и это всколыхнуло всю страну. В Перми от поножовщины, организованной двумя подростками, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. В Улан-Удэ учащийся девятого класса напал с топором на школьников и педагога, устроил поджог — ранены семь человек.

Зачастую о мерах безопасности в общеобразовательных учреждениях знают лишь в теории: вместо коренастых охранников на посту сидят хрупкие пенсионерки, а металлоискателя нет и в помине. Как работает и сколько стоит система охраны в школах, кто должен за это платить и может ли простой охранник предотвратить нападение, разбиралось РИА Новости.

Никаких кнопок, только вахтерша

В обоих случаях школьная система безопасности дала слабину. Так, в учебном заведении Перми не работала камера видеонаблюдения. Один из подростков прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск, у другого пропуска не было, поэтому охрана просто записала его данные в журнал. Школа в Бурятии не охранялась и не была оборудована кнопкой вызова полиции. Функции охранника выполняла одна вахтерша. Пенсионерка видела школьника регулярно и никак не могла предположить, что за пазухой у него в тот день были припрятаны топорик и коктейль Молотова.

Сегодня охрана школ — целиком и полностью забота самого учебного заведения либо муниципальных и региональных органов управления. Персональную ответственность за общую организацию безопасности несет директор.

Из обязательных мер: забор по периметру школы, освещение территории, тревожная кнопка, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, журнал учета посетителей.

Общие требования закреплены постановлением правительства России № 1235. Что касается конкретного количества охранников, то школа и администрация муниципалитета вправе сами давать методические рекомендации по этому вопросу.

Комплексная проблема

Охранять школы могут сторожа, работники ЧОП или сотрудники вневедомственной охраны. Частная компания должна обязательно получить в МВД лицензию на свою деятельность, а специалисты — пройти обучение и иметь удостоверение охранника. Каждая школа привлекает их на платной договорной основе.

Должность дневного охранника в штатном расписании российских школ, как правило, не предусмотрена, в отличие от ночных сторожей. Поэтому работу охранников и вахтеров зачастую оплачивают за счет привлечения администрацией школ дополнительных средств. Обычно это деньги родителей. Впрочем, сейчас использовать такую схему малореально: после многочисленных жалоб в прокуратуру брать с родителей деньги на охрану запретили.

По мнению советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, договоры на охрану заключаются по принципу дешевизны: "Кто меньше на торгах предложил, тот и победил". Это, уверен он, приводит к снижению качества предоставляемых услуг.

Российские школы, как правило, ограничиваются охранниками. Руководитель направления интеллектуальных городских систем КРОК Олег Майданский считает, что в большинстве общеобразовательных учреждений в стране уровень безопасности примерно одинаков: один-два вахтера на входе, и больше ничего.

По его словам, работу также осложняет частая ротация кадров: "Как только один охранник успевает запомнить подозрительных личностей или агрессивных школьников, его заменяют другим. Выходит, что охранник практически бесполезен. Да, он может не пустить в школу взрослых. Но если речь идет о более сложных ситуациях, то охранник вряд ли на них не отреагирует", — считает Майданский.

Он обращает внимание на то, что сегодня можно использовать технические средства, например рамки металлодетектора. Однако эти системы нередко выключены, сетует эксперт.

Конечно, есть исключения. К примеру, в Москве и Казани некоторые школы используют турникеты с функцией распознавания лиц. "Такой подход действительно работает. Но в 90% школ подобных технологий нет", — подчеркивает Майданский.

"Если брать Москву, то здесь действуют очень жесткие требования по отбору как самих охранных предприятий, так и сотрудников, направляемых в школы. Туда попадают только проверенные специалисты с лицензией и опытом работы. Прежде чем заступить на дежурство, они все проходят дополнительное обучение, — пояснил РИА Новости генеральный директор работающего со столичными школами частного охранного предприятия "Сармат" Дмитрий Устинов. — Доступ в государственные учебные заведения осуществляется по специальной карте, а в некоторые частные школы можно попасть лишь по отпечаткам пальцев. Это, конечно, дорого, но ведь речь идет о безопасности детей. К тому же после событий прошлой недели на входе стали устанавливать металлические рамки".

По его словам, для охраны одной школы в столице выделяется в среднем 80 тысяч рублей в месяц. "На этом экономить нельзя, — продолжает Устинов. — У любого будет меньше искушение напасть на школу, если он знает, что на входе сидит не бабушка, а здоровенный обученный мужик, способный обезвредить любого, кто представляет угрозу для детей".

В регионах, в отличие от Москвы, расходы на безопасность школ заметно скромнее. Это касается и крупных городов — областных центров. "Безусловно, все упирается в деньги. У нас в Новосибирске оплата за охрану в школе не меняется уже лет десять и составляет всего 85 рублей в час, — рассказывает РИА Новости гендиректор группы охранных предприятий "Сателлит" Александр Борисов. — Получается, что на одного охранника выделяют 24 тысячи рублей, а на его зарплату остается где-то 16 тысяч. А работать приходится по 10-12 часов шесть дней в неделю. Кроме того, охранника постоянно проверяют полиция, отдел образования, ФСБ на учениях подкладывает сумки и тому подобное. Далеко не каждый готов на такую работу".

На сегодняшний день, как утверждает Борисов, в том же Новосибирске мало осталось школ, привлекающих крупные охранные предприятия города. "Не так давно во многих учебных заведениях работал попечительский совет родителей, который собирал дополнительные деньги на охрану, — говорит он. — Потом эти платежи взяла на себя мэрия. А деньги, собранные советом, приравняли к поборам. Директора теперь просто боятся их брать. Возможно, есть смысл вернуть такую практику".

В регионах, где денег на безопасность в школах не хватает, обходятся своими силами и внутренним персоналом, которому, кстати, ничего не доплачивают за охрану. "В дневное время сидит вахтер — техничка, согласившаяся взять на себя эти обязанности. На уроках закрываем школы, на переменах — открываем. Никаких металлодетекторов, все наши подручные средства — глазок и звонок", — признается Олег Коковихин, руководитель Северо-Западного управления министерства образования Самарской области.

Впрочем, как заверили РИА Новости многие опрошенные эксперты, ужесточение режима охраны вряд ли сведет риски нападений к нулю. "Даже если вы в каждую школу посадите сотрудников Росгвардии, это ничего не изменит, — полагает ведущий специалист международного юридического центра Алексей Виноградов. — Здесь нужен комплексный подход. Во-первых, родителям надо контролировать поведение своих детей, этим также должен заниматься классный руководитель. Если ребенок стал замкнутым или агрессивным, лучше обратиться за помощью к школьному психологу".

Психологический аспект

По мнению декана факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Юрия Зинченко, психологическая и информационная безопасность детей и подростков важна так же, как хорошая охрана и современная пропускная система. Вместе с тем существует серьезная проблема с кадрами и, как следствие, — недоработки на этапе профилактики.

"Сейчас на две школы и три детских сада приходится один психолог, который не способен оказать квалифицированную помощь и поддержку всем учащимся. В нашей стране ежегодно выпускаются специалисты в области детской и юношеской психологии, способные отвечать на вызовы и риски нового времени. Нужно ликвидировать кадровый голод психологов", — отмечает Зинченко.

Помимо этого, в учебных заведениях необходим систематический мониторинг психического состояния детей и подростков, чтобы выявить группы особого внимания, нуждающиеся в психологической и социальной поддержке, уверен декан факультета.

"Произошедшие в школах России акты насилия указывают нам на то, что проблемы современного детства отдельные министерства и ведомства самостоятельно решить не смогут. Мы должны объединить усилия и утвердить на законодательном уровне комплекс мер по профилактике насилия и агрессивного поведения", — призывает Зинченко.

Цена вопроса

Однако, если все же озадачиться всерьез системой безопасности в учебных заведениях, в какие суммы это обойдется бюджету?

Чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение в среднестатистической российской школе, необходимы как минимум три охранника. По самым приблизительным подсчетам, исходя из средней зарплаты в стране (36 тысяч рублей), с учетом налоговых вычетов и отчислений на работника в Пенсионный фонд (тут средняя стоимость услуг охранника возрастает приблизительно до 50 тысяч рублей), на одну школу потребуется порядка 1,8 миллиона рублей в год. А чтобы профессиональный охранник сидел в каждом учебном заведении (а их в России порядка 42 тысяч), — около 70 миллиардов рублей в год.

На федеральном уровне регионы не обязывают выделять на эти цели деньги из своих бюджетов. По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, это и невозможно: cегодня детские сады и школы — юрисдикция муниципалитетов.

Эксперт указывает: при нынешнем распределении бюджета, когда основные налоговые доходы оседают на федеральном уровне, субъектам остается чуть-чуть, а муниципалитетам — практически ничего. Если у муниципалитета денег нет, вопрос должна решать школа. Например, как уже говорилось, учебное заведение может заключить договор с частным охранным предприятием.

В различных московских компаниях, предоставляющих услуги охраны школ, стоимость круглосуточного поста варьирует от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. Фирма может предоставить учебному заведению и вооруженных охранников, ценник дневного режима охраны — порядка 100 тысяч рублей в месяц, круглосуточного — от 120 тысяч.

"Откуда у сельской школы, где денег нет на капитальный ремонт, средства на обеспечение безопасности? Максимум, что они могут сделать, — посадить на входе бабушку, которая будет проверять наличие сменной обуви", — разводит руками Сафонов.

Единственным адекватным решением проблемы эксперты называют перераспределение налоговых доходов между федеральным бюджетом и бюджетами муниципальными: только тогда там смогут выделять деньги на обеспечение безопасности в школах.

Сейчас ситуация следующая: основные доходы идут в федеральный бюджет, а основные обязательства по исполнению закона в части образования, здравоохранения, культуры лежат на плечах либо муниципалитета, либо субъекта.

"Эта неправильная формула, когда требование есть, а денег, чтобы реализовать его на местном уровне, нет", — констатирует Сафонов.

Другое дело, что вопрос перераспределения налоговых поступлений — история долгоиграющая. Поэтому Минфин должен оценить масштаб проблемы и выделить Министерству образования дополнительные средства, чтобы довести их до дошкольных и школьных учреждений — на создание современных систем безопасности.