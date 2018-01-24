Участники форума "Вместе вперед!" выступили за объединение студенчества

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На форуме "Вместе вперед!" молодежные лидеры предложили создать национальную лигу студенческих клубов, которая объединит сообщества вузов всех субъектов страны, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Для развития молодежного движения России необходимо организовать единую площадку, чтобы региональные объединения могли свободно взаимодействовать.

"Мне кажется, что молодые люди XXI века — это коммуникаторы, сегодня они живут по другим канонам и не могут без постоянного общения. Ассоциация клубов — это продолжение такой коммуникации. Я думаю, если лига раздвинет границы между субъектами и поможет студентам больше узнать друг о друге, то это будет полезно", — отметила заведующая научно-учебной лабораторией политических исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Валерия Касамара.

Идею поддержал и заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

"Если вы в состоянии ответить, без громких слов, конкретно: что это вам дает? Если это — возможность общаться с людьми, заявить о себе — пригодится в вашем трудоустройстве, создаст разветвленные системы связей, контакты в других областях, благодаря которым вы сможете двигаться и развиваться (ведь вы же не всегда студентами останетесь), то тогда да", — сказал он.