Ветеран СВР отметил роль школьных музеев в сохранении исторической памяти

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Создание и работа школьных музеев, посвященных истории Великой Отечественной войны, очень важны с точки зрения патриотического воспитания российской молодежи и противодействия попыткам фальсификации истории, считает председатель совета ветеранов Службы внешней разведки РФ, генерал-лейтенант СВР в отставке Михаил Погудин.

Он выступил в среду в московской школе №463, носящей имя легендарного партизана Героя Советского Союза Дмитрия Медведева, на торжественном мероприятии, посвященном предстоящему 75-летию окончания Сталинградской битвы. Органы безопасности, в том числе разведка, внесли огромный вклад в разгром гитлеровцев под Сталинградом.

В школе действует музей, посвященный Медведеву, который в войну командовал партизанским отрядом особого назначения НКВД СССР "Победители", воевавшим на Западной Украине. В рядах отряда действовали легендарные разведчики Николай Кузнецов и Африка де Лас Эрас.

По словам Погудина, такой музей – не просто помещение для экспонатов, но и площадка для патриотического воспитания молодежи. "Ребята знают историю войны, историю партизанского движения", — отметил ветеран СВР.

"Это очень важно — хранить память о тех днях, о великой Победе. Обстановка в мире непростая. Пытаются переиначить итоги Второй мировой войны, извратить ее сущность, принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом и фактически украсть у нас Победу. Этого нельзя допустить", — подчеркнул Погудин.