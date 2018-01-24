Нарусова призвала захоронить Ленина

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Могила генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина должна быть убрана с Красной площади, но начинать нужно не с него, а с Ленина, убеждена сенатор Людмила Нарусова.
60.4%Да, тело нужно предать земле
28.9%Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны
10.7%Мне все равно
"Давно пора убрать с Красной площади погост. Но перезахоронить Сталина — это не так актуально, надо начинать с Ленина", — заявила Нарусова РИА Новости.
По ее словам, она пыталась как сенатор получить справку, сколько стоит ежегодное содержание тела Ленина в мавзолее, однако эти данные ей так и не удалось получить по причине их "секретности".
"А ведь наверняка на эти средства можно было бы спасти не одного больного ребенка, на чье лечение собирают с мира по нитке", — убеждена сенатор.
По мнению Нарусовой, необходимо принять решение о захоронении Ленина и перезахоронении Сталина и других "палачей, лежащих у Кремлевской стены", в специально организованном мемориале вне пределов Красной площади.
Сенатор выразила недоумение, почему в данной ситуации молчит РПЦ и не говорит о том, что чувства верующих оскорбляет то, что "рядом с погостом, на Красной площади, проходят фестивали, рок-концерты, люди катаются на коньках".
"Не говоря уже о том, что самое страшное для верующего человека — не быть преданным земле, как Ленин", — подчеркнула Нарусова.