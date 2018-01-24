Путин пообещал решить вопрос с медсанчастью на заводе в Уфе

УФА, 24 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рабочим уфимского завода по производству авиадвигателей решить проблему с наличием медсанчасти.

На Уфимском моторостроительном производственном объединении, которое Путин посетил в рамках своей рабочей поездки, работает более 24 тысяч человек.

"Закон не мешает иметь соответствующие учреждения на предприятиях. Просто предприятие минимизирует расходы на социальную сферу, поэтому предпочитает передать это в систему ОМС", — пояснил Путин сотруднику завода, отвечая на вопрос о возможности восстановления медицинско-санитарной службы на крупных промышленных предприятиях.

Президент сообщил, что знаком с проблемами Уфы, где есть трудности с расширением сети медучреждений.

"Но можно восстанавливать и то, что было на предприятиях. Я поговорю обязательно и с руководителем республики, он человек опытный, активный достаточно и эффективно работающий. Мы поговорим с ним. Если нужна какая-то помощь там, допустим, из федерального бюджета, поддержать по линии минздрава — мы это сделаем", — заверил Путин.

Он подчеркнул, что республика Башкортостан, которая имеет хорошие социально-экономические показатели, в состоянии этот вопрос решить самостоятельно.