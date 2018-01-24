В Казани стартовал всероссийский форум студенческих клубов "Вместе вперед!"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сегодня в Казани начался двухдневный всероссийский образовательный форум студенческих клубов "Вместе вперед!", участниками которого выступают 5 тысяч студентов из 38 субъектов РФ.

В рамках мероприятия молодые люди получают возможность обменяться опытом и использовать приобретенные навыки для развития своего вуза. Дискуссии проходят по шести направлениям: спорт, творчество, патриотизм и межнациональные отношения, наука и интеллект, IT и киберспорт, медиа и СМИ.

Диалог на равных

"По всем направлениям с утра уже прошли рабочие группы. На каждой из них было около 80 человек. Ребята пытались выделить основные проблемы, найти пути их решения, посмотреть цели", — заявил в интервью РИА Новости координатор Санкт-Петербургской лиги студенческих клубов Роман Сорокин.

Помимо этого на форуме прошел ряд встреч в формате "Диалог на равных", где студенты смогли задать интересующие их вопросы и обсудить наиболее важные для них темы с профильными экспертами.

"У нас была встреча с Максимом Бобковым. Он настолько развит по многим направлениям, что после его слов не хочется сидеть на месте, а хочется идти, развиваться. Очень мотивирующая была лекция", — сообщила РИА Новости участник творческого студенческого клуба "ARCHICREW"(Нижегородская область) Алена Лебедева.

Задел на будущее

Для студентов форум стал не только местом, где можно пообщаться со сверстниками и звездами из разных сфер, но и площадкой решения важных задач, стоящих перед их объединениями.

"Мероприятие проводится как раз для того, чтобы понять ориентиры молодежи и осознать, вообще туда ли мы стремимся. Находясь в своем городе, зачастую очень сложно понять, что происходит вовне. Это зачастую мешает развитию студенческих клубов, в том числе и нашего", — подчеркнула в разговоре с РИА Новости координатор Свердловской лиги студенческих клубов Ольга Степченко.

По ее словам, благодаря дискуссиям с другими участниками мероприятия из ее региона, удалось выделить основные запросы молодежи и студенческих объединений: основные тренды в развитии студенчества на ближайшие пять лет, возможность реализации студенческих проектов на федеральном уровне. Все эти вопросы будут внесены в повестку второго дня форума.

"На мой взгляд, это мероприятие даст понять, что на самом деле у студенчества есть будущее, причем именно в формате какого-то большого федерального проекта. Благодаря этому студенты смогут реализовывать свои инициативы в правильном векторе, полезном для страны и для них самих", — уверена Ольга.

Общее дело

В свою очередь координатор Московской лиги студенческих клубов Антон Гудок видит более масштабную задачу, стоящую перед участниками форума.

"Может, будет громко сказано, но на сегодняшний день это самое глобальное студенческое клубное мероприятие в России. Я надеюсь, что в будущем это поможет нам наладить работу по всей стране, может быть, создать целую национальную сетку студенческих клубов", — заявил он в комментарии РИА Новости.

Впереди участников форума ждет еще один день полный жарких дискуссий и встреч с интересными экспертами, день обсуждения общих проектов и путей их реализации не только в своем городе или регионе, но и на федеральном уровне.

Организаторы форума также заявили, что в рамках мероприятия запланировано вступление участников в общественное движение Putin Team, созданное для поддержки президента Владимира Путина.

"Я надеюсь, что форум послужит прекрасной площадкой для взаимодействия молодежи между собой, поиска решений задач, которые не могли найти долгое время, площадкой для объединения и налаживания связей между ребятами на большем уровне", — отметил Роман Сорокин.