Путин в Уфе посетил завод по производству авиационных двигателей

Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018

УФА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Башкортостан посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение ("ОДК — УМПО"), где познакомился с работой производственно-технологического центра.

Здесь президенту продемонстрировали образцы изготавливаемой продукции, включая компоненты модернизированного двигателя ВК-2500П, оснащенного электроникой.

Выставка цеха была также представлена комплектующими самолетного двигателя ПД-14, оборудованием для газоперекачки, которое изготавливают для "Газпрома", а также двумя турбореактивными двигателями для истребителей Су-35 и Су-30СМ.

В ходе осмотра цеха завода главе государства рассказали, что по сути предприятие сейчас является крупнейшим производителем авиационных двигателей в России.

По словам руководства Объединенной двигателестроительной корпорации, сейчас здесь идет большая работа по разработке, производству, сервисному обслуживанию и ремонту турбореактивных авиационных двигателей в рамках гособоронзаказа и газоперекачивающих агрегатов для ПАО "Газпром".

Кроме того, "ОДК-УМПО" ведет производство и ремонт вертолетной техники. На предприятии работает более 24 тысяч человек.

Завод, который входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, является головным производителем перспективного двигателя для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) и участвует в кооперации по созданию двигателя ПД-14 для магистрального самолета МС-21.

Руководство предприятия сообщило Путину, что более половины производимой продукции поставляется на экспорт в Китай, Индию, Казахстан, Алжир, Малайзию, Узбексистан, Венесуэлу и другие страны.