Лавров рассказал о доведенной до абсурда толерантности

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал противостоять псевдолиберальным подходам, которые поощряют деструктивные модели поведения.
"Например, в ряде стран-членов ЕС вводятся запреты на религиозную атрибутику, родителей лишают права воспитывать детей в духе христианской морали. Хочу напомнить, что в свое время ЕС отказался закрепить в своих уставных документах тезис о том, что европейская цивилизация имеет христианские корни. Тот, кто стыдится своих нравственных корней, не может уважать представителей других вероисповеданий",- добавил Лавров.
По его словам, подобные действия "создают питательную среду для ксенофобии и нетерпимости, к саморазрушению общества".
"Важно энергично противостоять псевдолиберальным подходам, поощряющим деструктивные модели поведения", — подчеркнул глава МИД РФ.