Лавров рассказал о доведенной до абсурда толерантности

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал противостоять псевдолиберальным подходам, которые поощряют деструктивные модели поведения.

"Очевидно, что пересмотр базовых норм морали, вседозволенность, доведенная до абсурда толерантность наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью людей, лишают их культурно-цивилизационных корней", — заявил Лавров, выступая на XXVI Рождественских чтениях.

"Например, в ряде стран-членов ЕС вводятся запреты на религиозную атрибутику, родителей лишают права воспитывать детей в духе христианской морали. Хочу напомнить, что в свое время ЕС отказался закрепить в своих уставных документах тезис о том, что европейская цивилизация имеет христианские корни. Тот, кто стыдится своих нравственных корней, не может уважать представителей других вероисповеданий",- добавил Лавров.

По его словам, подобные действия "создают питательную среду для ксенофобии и нетерпимости, к саморазрушению общества".

"Важно энергично противостоять псевдолиберальным подходам, поощряющим деструктивные модели поведения", — подчеркнул глава МИД РФ.

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