Эксперты подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Средняя заработная плата у работающих студентов в России по итогам 2017 года составляет 29,3 тысячи рублей в месяц, причем студенты в Москве могут получать на 10 тысяч рублей в месяц больше, говорится в пресс-релизе Avito.

В России 25 января отмечается День студенчества. Перед этим праздником эксперты "Avito Работа" оценили ситуацию на рынке труда и выяснили, сколько зарабатывают студенты, которым удается совмещать учебу с карьерой. По итогам четвертого квартала 2017 года доля категории вакансий "Без опыта, студенты" в структуре спроса на сайте составила 11,8%, что на 1,7 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

"Средняя заработная плата в категории "Без опыта, студенты" по итогам 2017 года составила 29,3 тысячи рублей — это 84,1% аналогичного показателя по всем вакансиям на "Avito Работа". За год ставка студентов выросла всего на 1,7%, в то время как в целом по всем категориям рост составил 5,8%. Таким образом, средняя заработная плата по России растет быстрее, чем ставки студентов", — говорится в релизе.

При этом самая высокая ставка у студентов наблюдается в Москве — 39,8 тысячи рублей в месяц в четвертом квартале. Второе место — у учащихся Санкт-Петербурга (32,7 тысячи рублей), третье — Екатеринбурга (31,1 тысячи рублей). Самые низкие зарплаты — у студентов Волгограда (22,9 тысячи рублей), Тольятти (22,4 тысячи) и Омска (21,8 тысячи).

По сравнению с 2016 годом больше всего выросли зарплаты ижевских (плюс 19,4%), омских (плюс 16%) и ульяновских (плюс 13%) студентов. Одновременно снизились зарплаты в Краснодаре (на 5,1%) и Челябинске (на 5,3%).

"Максимальное количество запросов контактов работодателей отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре", — добавляется в исследовании.

Avito — сайт для размещения объявлений о товарах и услугах. Это один из крупнейших сайтов объявлений в России, его ежемесячная аудитория по данным компании и оценкам Mediascope составляет 32 миллиона человек. Сайт Avito включает несколько разделов, включая "Авто", "Работа" и "Недвижимость".