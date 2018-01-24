Зампред комитета Госдумы предложила создать Совет по нравственности

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" предлагает подумать над созданием в РФ Совета по нравственности, который бы решал экспертным путем, должен ли тот или иной фильм быть показан на территории страны, заявила в среду первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

"Фильм не смогли остановить, потому что формально в нем нет порнографии… Сегодня вот эта чиновничья структура не справляется со сложным вопросом, который нужно решать: как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от насилия ужасного,… как в этом фильме пилят пилой череп вождя", — заявила Драпеко в ходе пленарного заседания в среду.

По ее словам, этот вопрос можно решить только экспертным путем. "Мы предлагаем вернуться опять к теме Совета по нравственности в РФ… Нужно нам иметь некий орган, который мог бы решить экспертным путем, должно это быть показано в России или не должно… Я предлагаю от имени фракции "Справедливая Россия" подумать об этом, в условиях информационной войны мы должны жить по законам военного времени", — заключила она.