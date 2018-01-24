Семьи погибших при аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ получат по миллиону рублей

ИРКУТСК, 24 янв – РИА Новости. Семьи погибших при аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ получат по 1 миллиону рублей компенсации, сообщает пресс-служба Иркутского регионального управления Фонда социального страхования (ФСС).

Как ранее сообщало региональное управление СК, 22 января при ликвидации аварии на трубопроводе Ново-Иркутской ТЭЦ пострадали три человека, двое из них скончались от ожогов в больнице.

"Семьям погибших ФСС РФ выплатит компенсацию в размере 1 миллиона рублей. В случае если у погибших на иждивении находились несовершеннолетние дети, то каждому ребенку до наступления 18 лет ежемесячно будет выплачиваться компенсация, размер которой зависит от среднемесячного заработка погибшего работника", — говорится в сообщении.

Находящемуся на лечении 34-летнему мастеру, который пострадал при аварии и находится в ожоговом центре, Иркутское отделение ФСС оплатит стационарную, амбулаторную и специализированную медпомощь. К пострадавшему на производстве приставили реабилитационного менеджера, который будет оказывать ему юридическую и психологическую помощь.