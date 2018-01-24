Мизулина предложила ужесточить ответственность для руководства соцсетей

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предлагает ввести уголовную ответственность для руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за распространяемую ими информацию; эта мера, считает сенатор, позволит предотвратить в дальнейшем случаи нападения на школы.

"Необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая ими распространяется. Вплоть до административного приостановления деятельности (соцсетей и мессенджеров) и уголовной ответственности", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Она пояснила, что информация о жестокости, насилии, экстремизме среди детей в социальных сетях не всегда встречает действенный заслон. "Таких групп, сообществ, каналов очень много, число подписчиков гигантское. Существуют игры альтернативной реальности, где детям дают жёсткие и анархические задания. Мы все помним, как это было с группами о суицидах. Наши опасения о спланированной работе по созданию такого рода групп подтвердились", — сказала сенатор.