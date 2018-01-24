Мизулина предложила передать охрану школ Росгвардии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина считает необходимым передать охрану школ от ЧОПов Росгвардии для исключения в будущем нападений на учебные заведения, подобных пермскому и бурятскому.

На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Девятнадцатого января также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

"Я считаю, что охранять школы должна Росгвардия. У них отбор кадров очень жесткий. Если и доверять охрану школ, то только государственным службам", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Сенатор отметила, что после трагедий в школах Бурятии и Пермского края необходимо пересмотреть вопрос об обеспечении безопасности школ.

"Не все школы имеют достаточную охрану. В одних школах она есть, в других — нет. Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах? И где их работа, если детей собой защищает учительница, как в Перми?" — заявила она.