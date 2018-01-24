Госдума приняла закон о валютной зарплате работающих за рубежом россиян

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении внесённый правительством законопроект, который разрешает живущим за рубежом гражданам РФ, работающим в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте.

"Законопроект принят", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам голосования.

Цель принятия закона заключается "в обеспечении возможности получения находящимися за пределами территории РФ гражданами РФ заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым ими с юридическими лицами — резидентами, в иностранной валюте", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом также предусматривается возможность получения зарплаты в валюте на счета в банках РФ для дипломатических работников и граждан, которые направлены на работу за границу федеральными ведомствами.

Ранее в соответствии с требованиями российского валютного законодательства резиденты, работающие за рубежом, могли получать заработную плату от своих работодателей (юрлиц — резидентов) только в валюте РФ на свои счета, открытые в уполномоченных банках.