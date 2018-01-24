Зарплаты депутатов Мосгордумы будут уменьшены в 2018 году на 10%

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зарплата депутатов Мосгордумы, которые работают в парламенте на постоянной основе, сократится в 2018 году на 10%, заявил в ходе заседания в среду председатель МГД Алексей Шапошников.

"Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 лицам, занимающим государственные должности города Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%. Аналогичное решение мы принимали и в прошлом году", — сказал Шапошников.

Всего в парламенте на данный момент работают 44 депутата.