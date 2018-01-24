МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. В ГИБДД пообещали рассмотреть инициативу, пишет газета "Известия".

Сейчас водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.

В документе отмечается, что люди, которым нужно заменить водительское удостоверение, получали его тогда, когда контроль за автошколами еще не был таким серьезным. К тому же за прошедшие десять лет существенно изменились многие пункты ПДД.

Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из двадцати вопросов. На них нужно ответить в течение двадцати минут, при этом можно допустить только две ошибки. За каждую из них нужно дать безошибочные ответы на пять дополнительных вопросов.

Как пояснил газете замглавы ГИБДД Владимир Кузин, в ведомстве сейчас изучают эту инициативу. "В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого они будут приняты или отклонены", — отметил Кузин.