МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство России выделит 14,5 миллиарда рублей на исполнение "майских" указов президента о повышении оплаты труда отдельным категориям бюджетников, сообщается в распоряжении, размещенном на сайте ведомства.

"Направить бюджетные ассигнования… в размере 14 500 000 тысяч рублей… на финансовое обеспечение в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений", — говорится в документе.

Согласно распоряжению, деньги направляются главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в сфере образования — 7,2 миллиарда рублей, в сфере науки — 3,4 миллиарда рублей, в сфере здравоохранения — 3,4 миллиарда рублей, в сфере культуры — 500 миллионов рублей.

В "майских указах" — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента России, содержались параметры, на которые экономика должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.