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Общество

Кузнецова призвала ввести должность психолога во всех российских школах

Сюжет:
Нападение на школу в Улан-Удэ (109)
21:4023.01.2018
(обновлено: 23:58 23.01.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фотоУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что после череды ЧП в образовательных учреждениях России назрела необходимость срочного введения должности психолога во всех школах и оптимизации мер по блокировке противоправных сайтов, сообщил аппарат детского омбудсмена во вторник.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В минувшую пятницу также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

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© Depositphotos / bodnarchuk
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"По мнению Анны Кузнецовой, не только в Бурятии, но и в Российской Федерации в целом давно назрела необходимость срочно ввести должности психологов в общеобразовательных учреждениях, а также укомплектовать и провести серьезную профессиональную переподготовку действующих школьных психологов. Вместе с тем необходимо провести мониторинг деятельности КДНиЗП (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) и ПДН (подразделений по делам несовершеннолетних) с целью выявления недостатков в профилактической работе", — говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

Кроме того, считает детский омбудсмен, следует определить орган исполнительной власти, на который нужно "возложить обязанность по созданию, развитию и продвижению положительной информационной продукции", а также осуществлению мониторинга интернета "на предмет наличия информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, и принятию соответствующих мер реагирования".

Вход на территорию школы № 127 в Перми. 15 января 2018
© РИА Новости / Игорь Катаев
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"Также необходимо усилить меры по противодействию распространению деструктивной информации среди несовершеннолетних, вовлечению подростков в неформальные криминальные сообщества и группировки, оптимизировать меры блокировки противоправных сайтов, одновременно создавать и популяризировать альтернативный, положительный и развивающий контент в информационном пространстве — в СМИ, сети Интернет, на телевидении", — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой Кузнецовой.

По данным, которые приводятся в сообщении пресс-службы Кузнецовой, анализ федеральных статистических данных показывает, что в 2015-2016 учебном году 47% школ в России не имели в своем штате педагогов-психологов вовсе, а в остальных школах — один психолог в среднем на 652 учащихся.

Ранее с предложением провести министерскую проверку работы психологов в российских школах выступила сенатор, глава Союза женщин России Екатерина Лахова. По ее мнению, нападение на школьников в Бурятии говорит о неудовлетворительной работе школьных психологов и классных руководителей по улаживанию конфликтов среди учеников.

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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Борис Мальцев
"Приду с ножом, всех на... порежу" - "Нет деточка, надо себя в руках держать, надо искать другие способы решения конфликта". Примерно так будет беседовать кузнецовский "психолох" с подонками. Когда "московского стрелка" не наказали по всей строгости, не думали, что это ещё не раз и не два аукнется?
22:45
23.01.2018
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Ivan Semaxov
А в Госдуме - психиатра.
21:58
23.01.2018
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Валерий Ѽ♐Слуцк♫
Странно что об этом говорят после того как жаренный петух клюнул....У наскже давно психологи в школе работают по крайней мере лет 10 точно
21:58
23.01.2018
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serg.potapow2017
Валерий Ѽ♐Слуцк♫, ну и в Перми работал, и что? А думаешь учителей психологии не учат?
23:51
23.01.2018
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(SU)
Каждый педагог по определению является психологом. Тогда уж в каждую семью по психологу и начать с Кузнецовой.
21:51
23.01.2018
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Igor Bigaev
(SU), и будет чудовищная система типа как в Шотландии named person. Этого хотите?
23:30
23.01.2018
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