Кузнецова призвала ввести должность психолога во всех российских школах

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что после череды ЧП в образовательных учреждениях России назрела необходимость срочного введения должности психолога во всех школах и оптимизации мер по блокировке противоправных сайтов, сообщил аппарат детского омбудсмена во вторник.

На прошлой неделе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В минувшую пятницу также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

"По мнению Анны Кузнецовой, не только в Бурятии, но и в Российской Федерации в целом давно назрела необходимость срочно ввести должности психологов в общеобразовательных учреждениях, а также укомплектовать и провести серьезную профессиональную переподготовку действующих школьных психологов. Вместе с тем необходимо провести мониторинг деятельности КДНиЗП (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) и ПДН (подразделений по делам несовершеннолетних) с целью выявления недостатков в профилактической работе", — говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

Кроме того, считает детский омбудсмен, следует определить орган исполнительной власти, на который нужно "возложить обязанность по созданию, развитию и продвижению положительной информационной продукции", а также осуществлению мониторинга интернета "на предмет наличия информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, и принятию соответствующих мер реагирования".

"Также необходимо усилить меры по противодействию распространению деструктивной информации среди несовершеннолетних, вовлечению подростков в неформальные криминальные сообщества и группировки, оптимизировать меры блокировки противоправных сайтов, одновременно создавать и популяризировать альтернативный, положительный и развивающий контент в информационном пространстве — в СМИ, сети Интернет, на телевидении", — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой Кузнецовой.

По данным, которые приводятся в сообщении пресс-службы Кузнецовой, анализ федеральных статистических данных показывает, что в 2015-2016 учебном году 47% школ в России не имели в своем штате педагогов-психологов вовсе, а в остальных школах — один психолог в среднем на 652 учащихся.

Ранее с предложением провести министерскую проверку работы психологов в российских школах выступила сенатор, глава Союза женщин России Екатерина Лахова. По ее мнению, нападение на школьников в Бурятии говорит о неудовлетворительной работе школьных психологов и классных руководителей по улаживанию конфликтов среди учеников.