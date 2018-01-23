Москвичи смогут увидеть красное суперлуние

Птица сидит на антенне во время суперлуния. Архивное фото

Птица сидит на антенне во время суперлуния. Архивное фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жители столичного региона вечером 31 января смогут увидеть редкое красное суперлуние, если погода будет ясной и безоблачной, сообщается в пресс-релизе Московского планетария.

Красное суперлуние — редкое астрономическое явление, когда полное затмение Луны совпадает с суперлунием. Астрономы московского планетария сообщили, что на максимально близкое расстояние к Земле Луна подойдет 30 января в 12.55 мск на 358,9 тысячи километров, а 31 января в 18.28 мск произойдет полнолуние и полное затмение Луны. Видимый диаметр спутника увеличится примерно на 8%, и Луна окрасится в красно-бурый цвет.

"Момент полнолуния практически совпадет с окончанием лунного затмения, полная фаза которого продлится с 14.48 до 18.11 мск. Поэтому взошедшая над Москвой в этот вечер суперлуна будет иметь красно-бурый оттенок", — рассказала астроном Людмила Кошман, слова которой приводятся в сообщении.

По словам астрономов, в Москве красно-бурая суперлуна взойдет над горизонтом после 17.00, уже начав выходить из тени Земли. Поэтому, если не помешают облака, в течение часа еще можно будет наблюдать, как постепенно с диска Луны исчезает красноватый оттенок.

"Наблюдать лунное затмение получится лишь при условии ясной погоды. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный край Луны сам по себе достаточно темный, окажется практически в центре тени. Наблюдать затмение можно успешно невооруженным глазом, поэтому в самом Планетарии специальные мероприятия проводиться не будут", — отметил руководитель астрономического комплекса московского планетария Ярослав Турилов, которого цитирует пресс-служба.

Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке и совпадет с великим противостоянием Марса.